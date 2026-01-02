Slušaj vest

Organizatori su danas saopštili da će se 45-godišnja Vilijams vratiti na Melburn Park 28 godina posle svog prvog nastupa. Ona je 1998. godine pobedila svoju mlađu sestru Serenu u drugom kolu, pre nego što je u četvrtfinalu izgubila od sunarodnice Linzi Devenport.

Venus Vilijams je u novembru objavila da će igrati u Oklandu, na Novom Zelenadu, gde je takođe dobila "vajld kard", dve nedelje pre Australijan opena.

Organizatori Australijan opena su takođe saopštili da je Venus Vilijams takođe prijavljena i za učešće na turniru u Hobartu, nedelju dana kasnije i neposredno pre početka prvog grend slem turnira u sezoni.

Venus Vilijams, koja je poslednji put igrala u Melburnu 2021. godine, dva puta je poražena u finalu tog turnira, 2003. i 2017. godine, oba puta od Serene. Ona je u Melburn Parku do sada upisala 54 pobede i 21 poraz.

Ona će tako postati najstarija teniserka koja je takmičila u glavnom žrebu Autralijan opena, nadmašivši rekord koji je držala Japanka Kimiko Date koja je imala 44 godine kada je izgubila u prvom kolu 2015. godine.

