Odličan start reprezentacije Argentine na Junajted kupu u Pertu.
POBEDA
ŠPANIJA POČIŠĆENA NA POČETKU JUNAJTED KUPA! Argentina u dva meča završila posao
Teniska reprezentacija Argentine pobedila je Španiju rezultatom 2:0.
Pobedu Argentini u Grupi A doneli su Sebastijan Baes i Solana Sijera.
Sijera, 66. teniserka sveta, pobedila je Džesiku Bousas Maneiro rezultatom 6:4, 5:7, 6:0, dok je Baes bio bolji od Haumea Munara rezultatom 6:4, 6:4.
U Grupi A je još i selekcija Sjedinjenih Američkih Država.
