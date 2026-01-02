Slušaj vest

Teniska reprezentacija Argentine pobedila je Španiju rezultatom 2:0.

Pobedu Argentini u Grupi A doneli su Sebastijan Baes i Solana Sijera.

Sijera, 66. teniserka sveta, pobedila je Džesiku Bousas Maneiro rezultatom 6:4, 5:7, 6:0, dok je Baes bio bolji od Haumea Munara rezultatom 6:4, 6:4.

U Grupi A je još i selekcija Sjedinjenih Američkih Država.

