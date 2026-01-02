Arina Sabalenka i Nik Kirjos na egzibiciji u Dubaiju

Arina Sabalenka i Nik Kirjos odigrali su 28. decembra 2025. u Dubaiju pred 17.000 ljudi specijalni revijalni meč “Bitka polova” u kojem je vrlo lako slavio Australijanac rezultatom 6:3, 6:3.

Ovaj meč bio je inspirisan čuvenim susretom američkih tenisera Bili Džin King i Bobija Rigsa 1973. godine.

Arina Sabalenka i Nik Kirjos na egzibiciji u Dubaiju Foto: Christopher Pike / POOL/GETTY IMAGES POOL

Egizbicija u Dubaiju

Nik Kirjos kao 670. na svetu, jer dugo nije igrao zbog povreda, bez problema je izašao na kraj sa Arinom Sabalenkom, najboljom teniserkom na svetu. Na ovom egzibicionom meču važila su posebna pravila, tako što su oboje tenisera imali pravo na samo jedan servis po poenu, umesto uobičajena dva. Plus, Sabalenkina strana terena bila je 9 odsto manja, pri pokušaju da se donekle izjednači fizička prednost muškarca.

Arina Sabalenka je posle svega rekla, da želi ponovo da igra protiv Nika Kirjosa.

- Definitivno bih to ponovo uradila. Volim revanše i ne volim da stvari ostavljam kakve jesu. Mislim da ćemo sledećem meču pristupiti sa drugačijim formatom. Pre meča nisam shvatala da ću morati da se prilagodim. Bila je to pomalo zamka za mene. Mislim da bih Niku dala ceo teren i koristila dva servisa. To bi malo izjednačilo uslove - rekla je Arina i dodala:

Spreman za revanš

- Kao što uvek kažem, ne gubi se - uči se! Mnogo sam naučila iz tog susreta. Sada bolje poznajem Nika i kao igrača i kao osobu. Znam kako da igram protiv njega. Uradićemo to ponovo, potreban mi je revanš.

Arina Sabalenka Novu godinu proslavila je u Dubaiju, gde se spremala za početak nove teniske sezone. Trenutno se nalazi u Australiji, gde bi trebalo da igra na turniru u Brizbejnu, i to u konkurenciji parova, zajedno sa svojom prijateljicom Paolom Badosom iz Španije.

Arina Sabalenka Novu 2026. godinu proslavila je u Dubaiju Foto: Printskrin/Instagram

Napad na trofej u Melburnu

Na Australijen openu u Melburnu koji počinje 12. januara Arina Sabalenka brani finale, koje je prošle godine izgubila od Amerikanke Medison Kiz (3:6, 6:2, 5:7).

U Australiji Beloruskinja je slavila 2023. i 2024. godine. Ukupno ima četiri grend slem titule u karijeri, jer je dva puta bila najbolja i na US openu (2024, 2025). Osvojila je 21 WTA turnir.