Veliki broj teniserki koristi svoj izraziti seksepil zarad popularnosti i većeg broja obožavalaca, kako na društvenim mrežama, tako i na turnirima.

Arina Sabalenka je najočitiji primer svega navedenog. Pored nje svakako Paola Badosa, Marta Kostjuk, Eženi Bušar, Dona Vekić... Ranije su to bile Marija Šarapova, Ana Ivanović, Karolina Voznijacki, Kristina Mladenović, Meri Pirs, Ana Kurnjikova, Dominika Cibulkova... Oni stariji pamte Gabrijelu Sabatini, Kris Evert...

Isidora Pejović na peščanoj plaži Foto: Printskrin/Instagram

Obožava Ameriku

Veliku pažnju javnosti privlači nekadašnja teniserka i manekenka Isidora Pejović (28). Ona poslednjih godina radi kao sertifikovani teniski trener, što znači da radi i na obuci drugih igrača, prenoseći svoje iskustvo i znanje iz sporta. Živi na relaciji Beograd - Njujork - Majami.

Zanimljivo, Isidora Pejović voli da igra tenis u štiklama, pa je na društvenim mrežama postavila nekoliko fotografija i videa kako udara lopticu atraktivno obučena.

Tenis i visoke potpetice

Isidora Pejović pokušala je da napravi tenisku profesionalnu karijeru, ali nije imala previše uspeha. Bilo je tu previše raznih pehova, a atraktivna brineta koja igra desnom rukom, uglavnom je igrala turnire nižeg ranga, pod patronatom ITF. Najbolji plasman u dublu ostvarila je na 1228. mestu svetske rang-liste.

Studirala je u Americi i igrala univerzitetski tenis za ekipu univerziteta Albani. U aprilu 2016. godine proglašena je za "teniserku nedelje America East" konferencije, zahvaljujući velikom broju pobeda u singlu i dublu, čime je dodatno potvrdila kvalitet i posvećenost sportu.

Prati je preko 90.000 ljudi

Rođena je 19. juna 1997. godine u Beogradu. Tenisku karijeru Isidora Pejović počela je TK Radnički iz Obrenovca. Poslednjih godina privlači pažnju javnosti i medija ne samo kao sportistkinja, već i kao manekenka i influenserka. Na modnim pistama je često, radi setove fotografija i za poznate svetske magazine i fotografe. Na Instagramu je prati više od 90.000 ljudi.

Na društvenim mrežama njen profil uključuje modne fotografije, snimke i kreativan sadržaj gde se često pojavljuje u elegantnoj odeći i čak štiklama na teniskom terenu, što je deo njenog specifičnog brenda i stila.