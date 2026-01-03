Slušaj vest

Razlaz, a onda i razvodAne Ivanović i Bastijana Švajnštajgera obeležili su proteklu 2025. godinu.

Srpska teniserka i nemački fudbaler nastavili su dalje, svako svojim putevima, s tim što je Ana Ivanović nastavila da se brine o trojici njihovih sinova Luki (7), Leonu (6) i Teu (2,5).

Iza nje je godina koju želi da zaboravi - Ana Ivanović Foto: Instagram/anaivanovic

Zaboravio na Anu i vrelu Bugarku

Bastijan Švajnštajger je na svom profilu na društvenim mrežama, koji prati 16,8 miliona ljudi, napravio retrospektivu 2025. godine. Tačnije, kako sam kaže, izdvojio je sve ono po čemu će pamtiti tek završenu godinu.

Zanimljivo, ni u jednom mesecu Nemac nije pomenuo razlaz sa svojom suprugom Anom Ivanović. Od januara do decembra 2025. Uz kolaž fotografija i prigodan tekst, Bastijan Švajnštajger je objasnio šta mu se u svakom mesecu desilo... Ako je verovati svemu onome što je postavio na društvene mreže, da se zaključiti da mu rastanak sa Anom nije teško pao. Nije pomenuo ni bugarsku striptizetu Silvu Kapitanovu koja ga je jahala na plaži, u Španiji.

Bastijan Švajnštajger na meču Slovačka - Nemačka Foto: Sebastian Bach / imago sportfotodienst / Profimedia

Godina u fotkama

Za januar 2025. postavio je dve fotografije sa zimovanja, sebe sa skijama u rukama i boravak na jednoj od četiri Novogodišnje skakaonice sa nekadašnjim saigračem iz Bajerna i reprezentacije Tomasom Milerom i zajedničkim prijateljom. U februaru je bio sam, komentarisao je utakmice Lige šampiona i opet bio na skijanju.

U martu, Nemac se fotkao na snegu i opet komentarisao utakmice, ovaj put u društvu Đanluiđija Bufona i nemačke novinarke Ester Sedlaček za koju se spekulisalo da je sa njim u vezi. U aprilu i maju posetio je Afriku i Aziju i slikao se sa peharom Lige šampiona.

1/12 Vidi galeriju Bastijan Švajnštajger 2025 Foto: Printskrin/Instagram

Udri brigu na veselje

Švajnštajger je u junu uživao u Alpima, u julu igrao golf i bio promoter vlastitog turnira, da bi u avgustu planinario i vratio se komentarisanju mečeva Lige šampiona. Septembar je proveo posetivši Brazil gde se slikao sa Ronaldinjom, a video se i sa nekadašnjim saigračima iz Mančester junajteda Vejnom Runijem, Majklom Karikom, Nemanjom Vidićem, Riom Ferdinandom...

Oktobar je Bastijan proveo u uručivanju raznih nagrada, a novembra na putovanjima po Evropi. Decembar je opet bio rezervisan za komentarisanje utakmica. Na kraju, Švajnštajger se usudio da prognozira da će Bajern ove godine osvojiti Ligu šampiona i prvenstvo Nemačke, Arsenal Premijer ligu, a da će Mundijal proći u znaku reprezentacije Engleske, koja će po njemu postati svetski šampion.

Bastijan Švajnštajger, komentari sa Instagrama Foto: Printskrin/Instagram

Bastijanovi fanovi više vole Anu

Jedan od Bastijanovih fanova postavio je pitanje Švajnštajgeru:

- Gde ti je Ana?

A, onda je dobio odgovor od ljudi koji takođe prate Bastijanov profil i koji su svakako na Aninoj strani:

- Napustila ga je! Posle svih prevara koje joj je priredio, spasila se. Prevario ju je, nažalost - bili su samo neki od komentara.

Brak trajao devet godina - Bastijan Švajnštajger i Ana Ivanović Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Razdvojili se u februaru 2025.

Da podsetimo. Prema izveštajima nemačkog magazina "Bunte" i drugih medija, Ana Ivanović i Bastian Švajnštajger prestali su da žive zajedno oko sredine februara 2025. godine, da bi vest o tome u javnost izašla u aprilu. Ana je u to vreme bila u Beogradu sa troje njihove dece, dok je Bastijan bio u Minhenu ili često putovao zbog poslovnih obaveza.

U julu 2025, preko advokata Ane Ivanović, zvanično je potvrđeno da se par razišao i da je njihov brak gotov zbog "nesavladivih razlika". Kasnije, u novembru 2025, Ana Ivanović je podnela i formalni zahtev za razvod braka na Opštinskom sudu u Minhenu. Nije poznato kada će biti održana ročišta i na koji način će biti podeljena njihova zajednička imovina.

Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger venčali su se 12. jula 2016. godine, posle dve godine zabavljanja. Ana je zbog njega pristala da se venča u rimokatoličkoj crkvi u Veneciji. Pre veze sa Anom, Bastijan je bio u višegodišnjoj vezi sa nemačkom manekenkom Sarom Brandner.