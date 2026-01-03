- On tada nije bio predsednik, a ja sam bio premijer. I iskreno, pitao me je za Anu Ivanović, rekao je da je najlepša teniserka. Posle nekoliko godina, kada smo se sreli u UN, pitao me je šta je sa njom, ja rekoh: Udala se... A on me pitao: Za koga se udala? I tako dalje, bio je dosta razočaran. Zaista je to smatrao, on je verovatno pratio ili je video negde na televiziji - rekao je Dačić.