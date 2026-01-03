Slušaj vest

Ana Ivanović važi za jednu od najlepših žena u istoriji tenisa, a njen razvod sa Bastijanom Švajnštajgerom već dugo je centralna tema svih svetskih medija.

Ipak, da li ste znali da se za Anu Ivanović svojovremeno raspitivao i predsednik Amerike, Donald Tramp?!

Ana Ivanović  Foto: PrintscreenInstagram, Printscreen/Instagram

Ministar unutrašnjih poslova Srbije, Ivica Dačić, bio je gost emisije "Puls Srbije vikend" na Kurir televiziji gde je otkrio jednu nepoznatu anegdotu.

Dačić je govorio o sastanku sa Donaldom Trampom, koji mu je rekao da je Ana Ivanović najlepša teniserka na svetu.

Ivica Dačić i Donald Tramp
Foto: Kurir Televizija

- On tada nije bio predsednik, a ja sam bio premijer. I iskreno, pitao me je za Anu Ivanović, rekao je da je najlepša teniserka. Posle nekoliko godina, kada smo se sreli u UN, pitao me je šta je sa njom, ja rekoh: Udala se... A on me pitao: Za koga se udala? I tako dalje, bio je dosta razočaran. Zaista je to smatrao, on je verovatno pratio ili je video negde na televiziji - rekao je Dačić.

Ne propustiteTenisŠVAJNŠTAJGER DEFINITIVNO ZABORAVIO I OBRISAO ANU IVANOVIĆ: Nemac šokirao objavom na društvenim mrežama!
ana bastijan za Luku.jpg
TenisISPLIVALA DUGO ČUVANA TAJNA ANE IVANOVIĆ I BASTIJANA ŠVAJNŠTAJGERA! Krili su ovo više od godinu dana, a onda...
Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger uskoro se i zvanično razvode
TenisČISTA DESETKA! ANA IVANOVIĆ OTKRILA NOGE! Haljina pokazala brutalnu figuru i dekolte! Pogledajte kako je Srpkinja dočekala 2026. godinu
Ana Ivanović
Tenis"HVALA ŠTO SI BILA NAJTEŽA..." Ana Ivanović u izazovnoj haljini zablistala u novogodišnjoj noći i poslala emotivnu poruku
Ana Ivanović

 BONUS VIDEO:

Ana Ivanović, haljina, moda Izvor: Instagram