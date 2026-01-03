DONALD TRAMP SE RASPITIVAO ZA ANU IVANOVIĆ! Isplivala priča koju niko nije znao: "Rekao sam mu - udala se... Bio je dosta razočaran!"
Ana Ivanović važi za jednu od najlepših žena u istoriji tenisa, a njen razvod sa Bastijanom Švajnštajgerom već dugo je centralna tema svih svetskih medija.
Ipak, da li ste znali da se za Anu Ivanović svojovremeno raspitivao i predsednik Amerike, Donald Tramp?!
Ministar unutrašnjih poslova Srbije, Ivica Dačić, bio je gost emisije "Puls Srbije vikend" na Kurir televiziji gde je otkrio jednu nepoznatu anegdotu.
Dačić je govorio o sastanku sa Donaldom Trampom, koji mu je rekao da je Ana Ivanović najlepša teniserka na svetu.
- On tada nije bio predsednik, a ja sam bio premijer. I iskreno, pitao me je za Anu Ivanović, rekao je da je najlepša teniserka. Posle nekoliko godina, kada smo se sreli u UN, pitao me je šta je sa njom, ja rekoh: Udala se... A on me pitao: Za koga se udala? I tako dalje, bio je dosta razočaran. Zaista je to smatrao, on je verovatno pratio ili je video negde na televiziji - rekao je Dačić.
