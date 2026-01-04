Slušaj vest

Razvod, koji je postao poznat u aprilu 2025, Ana je do danas držala daleko od očiju javnosti. Bez izjava, bez komentara, bez drame.

Međutim, u svojoj novogodišnjoj čestitki na Instagramu, Ana je, kako mnogi smatraju, prvi put rekla sve i to između redova. Emotivnom porukom otkrila je koliko je prethodna godina bila teška, ali i koliko ju je promenila.

"2025. godina... hvala ti što si bila i najteža i najlepša učiteljica koju sam mogla da poželim…" - napisala je Ana, jasno stavljajući do znanja da iza osmeha koji često viđamo stoji godina puna izazova, bola i ličnog rasta.

"Hvala ti na lekcijama, izazovima i što si mi pokazala gde bi još trebalo da rastem. Ulazim u 2026. s mirom u srcu i toliko uzbuđenja zbog onoga što sledi."

Posebno je istakla da su joj porodica i prijatelji bili najveća snaga u trenucima kada je bilo najteže, poručivši da ju je njihova ljubav "nosila više nego što će ikada znati".

Ana je poslala jasnu poruku - iza nje je najteža godina u životu, pogotovo nakon što se saznalo da je Bastijan prevario i da je u strastvenoj bezi sa Bugarkom Silvom.

Ali ispred nje novi početak, mir u srcu i uzbuđenje zbog onoga što dolazi.