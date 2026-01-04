Slušaj vest

Srpski teniser Laslo Đere plasirao se u finale kvalifikacija za glavni žreb ATP turnira u Hongkongu, pošto je u prvom kolu kvalifikacija pobedio Šveđanina Elijasa Imera 6:4, 7:6 (7:3).

Meč je trajao jedan sat i 52 minuta. Đere je 98. teniser sveta, dok se Imer nalazi na 173. mestu ATP liste.

Đere će u finalu kvalifikacija igrati protiv Amerikanca Emilija Nave.

1/4 Vidi galeriju Laslo Đere Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Mike Stobe / Getty images / Profimedia, AL BELLO / Getty images / Profimedia

U glavnom žrebu turnira u Hongkongu nalazi se srpski teniser Miomir Kecmanović, koji će se u prvom kolu sastati sa Aleksandrom Milerom iz Francuske.

Nagradni fond turnira u Hongkongu iznosi 730.000 dolara.