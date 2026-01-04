Slušaj vest

Srpski teniser Laslo Đere plasirao se u finale kvalifikacija za glavni žreb ATP turnira u Hongkongu, pošto je u prvom kolu kvalifikacija pobedio Šveđanina Elijasa Imera 6:4, 7:6 (7:3).

Meč je trajao jedan sat i 52 minuta. Đere je 98. teniser sveta, dok se Imer nalazi na 173. mestu ATP liste.

Đere će u finalu kvalifikacija igrati protiv Amerikanca Emilija Nave.

Laslo Đere Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Mike Stobe / Getty images / Profimedia, AL BELLO / Getty images / Profimedia

U glavnom žrebu turnira u Hongkongu nalazi se srpski teniser Miomir Kecmanović, koji će se u prvom kolu sastati sa Aleksandrom Milerom iz Francuske.

Nagradni fond turnira u Hongkongu iznosi 730.000 dolara.

Ne propustiteStarsSRPSKI TENISER REKAO SUDBONOSNO "DA" LEPOJ BRINETI! Zavirite na luks proslavu: Viktor Troicki igra ispred mlade, a tu je i Milica Pavlović
Laslo Đere
TenisŠTETA: Laslo Đere nakon preokreta eliminisan u Atini!
profimedia-0971190010.jpg
TenisDEBAKL SRPSKOG TENISERA: Poraz od 202. na svetu i kraj već u prvom kolu
profimedia0818247765.jpg
TenisNOVAK NIJE IMAO SREĆE NA ŽREBU, A OSTALI SRPSKI TENISERI?! Evo protiv koga igraju Međedović, Kecmanović i Đere u Šangaju!
kecmanovicmusetti-05.jpg
TenisVELIKA ŠTETA - SRPSKI TENISER ODUSTAO OD US OPENA: Laslo Đere ne igra u Njujorku!
profimedia-0971189844.jpg

Novak Đoković čestita Božić Izvor: Instagram/djokernole