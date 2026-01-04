Slušaj vest

Teniska reprezentacija Nemačke pobedila je u Sidneju selekciju Holandije rezultatom 3:0 u meču prvog kola grupe F na Junajted kupu.

Prvi poen selekciji Nemačke donela je Eva Lis, koja je pobedila Holanđanku Suzan Lamens 6:2, 6:2, a potom je Aleksander Zverev bio bolji od Talona Grikspora 7:5, 6:0.

Nemački dubl Laura Zigmund/Aleksandar Zverev je zatim savladao holandski par Demi Šurs/Talon Griksport 6:3, 6:2.

U grupi F nalazi se još selekcija Poljske.

Selekcija Velike Britanije savladala je u Pertu Japan 2:1 u meču drugog kola grupe E. Britanac Bili Haris je bio bolji od Japanca Šintara Močizukija 7:6 (7:4), 6:3. Japanka Naomi Osaka je potom donela izjednačenje svom timu, pošto je nadigrala Britanku Kejti Svon 7:6 (7:4), 6:1.

Pobedu Britancima doneli su Olivija Nikols i Nil Skupski, koji su pobedili japanski par Nao Hibino/Jasutaka Učijama 7:5, 4:6, 10:7.

U grupi E nalazi se i reprezentacija Grčke. Velika Britanija i Grčka imaju po jednu pobedu, dok je selekcija Japana zabeležila dva poraza. U poslednjem kolu sastaće se Grčka i Velika Britanija.