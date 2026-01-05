Slušaj vest

Proslavljena teniserka objavila je video stajlinga pred izlazak, a kadar u providnom mrežastom topu ispod kog se vidi samo crni brushalter izazvao je pravi kolaps na Instagramu.

Ana Ivanović u izazovnom izdanju Izvor: Instagram

Seksepil, samopouzdanje i smelost...sve je bilo na maksimumu. Bez trunke zadrške, Ana je pokazala da se oseća bolje nego ikad, a mnogi su odmah povukli paralelu sa njenim privatnim životom. 

Švajniju verovatno "neće da bude dobro" kada vidi bez čega je ostao u životu.

Podsetimo, Ivanovićeva se prošle godine razvela od Bastijana Švajnštajgera, a mesecima unazad mediji su brujali o njegovoj aferi sa Bugarkom Silvom, što su potkrepile i kompromitujuće fotografije.

Ana Ivanović u novogodišnjoj noći Foto: Instagram/anaivanovic

I dok se Bastijan od tada nije oglašavao o ovoj temi, Ana govori, ali slikom. I to vrlo jasno.

Ivanovićeva nikada nije izgledala smelije, moćnije i zavodljivije. A ako je suditi po reakcijama javnosti, ovaj video Bastijanu sigurno nije prijao.

Ne propustiteTenisPRVA ISPOVEST ANE IVANOVIĆ O RAZVODU! Srpkinja otvorila dušu o svemu što je prošla, a evo i ko joj je pomogao u najtežim momentima...
Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger
TenisOVAKO IZGLEDA ANIN ŽIVOT BEZ BASTIJANA: Ivanovićeva stavila tačku na 2025. godinu i zauvek obrisala Švajnštajgera! (VIDEO)
Ana Ivanović
TenisŠTA ZNAČI OVA FOTOGRAFIJA? Ovo je neobjašnjivi detalj na Instagramu Ane Ivanović! (FOTO)
Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger
Tenis"TU JE KRENUO NJEN PAD, ONDA JE SKRENULA U DRUGE VODE!" Šok informacije iz braka Ane i Bastijana: "Otuđeni su, nadmeni, zaboravili na svoje poreklo"
Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger

Ana Ivanović, haljina, moda Izvor: Instagram