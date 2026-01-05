Slušaj vest

Proslavljena teniserka objavila je video stajlinga pred izlazak, a kadar u providnom mrežastom topu ispod kog se vidi samo crni brushalter izazvao je pravi kolaps na Instagramu.

Ana Ivanović u izazovnom izdanju Izvor: Instagram

Seksepil, samopouzdanje i smelost...sve je bilo na maksimumu. Bez trunke zadrške, Ana je pokazala da se oseća bolje nego ikad, a mnogi su odmah povukli paralelu sa njenim privatnim životom.

Švajniju verovatno "neće da bude dobro" kada vidi bez čega je ostao u životu.

1/4 Vidi galeriju Ana Ivanović u novogodišnjoj noći Foto: Instagram/anaivanovic

I dok se Bastijan od tada nije oglašavao o ovoj temi, Ana govori, ali slikom. I to vrlo jasno.

Ivanovićeva nikada nije izgledala smelije, moćnije i zavodljivije. A ako je suditi po reakcijama javnosti, ovaj video Bastijanu sigurno nije prijao.