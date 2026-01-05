Đere, trenutno 95. teniser sveta, slavio je protiv 88. na ATP listi posle dva sata i šest minuta igre.
BRAVO! SRBIN POBEDIO AMERIKANCA POSLE VELIKE DRAME! Đere u glavnom žrebu turnira u Hongkongu
Srpski teniser Laslo Đere plasirao se danas u glavni žreb turnira u Hongkongu pošto je pobedio Amerikanca Emilija Navu sa 7:5, 7:6.
Sprski teniser je brejkom započeo meč, Amerikanac je uzvratio u šestom gemu i izjednačio na 3:3, da bi Đere odlučujući brejk u prvom setu napravio u 11. gemu.
Srbin osvojio titulu u Santijagu Foto: RODRIGO ARANGUA / AFP / Profimedia, RODRIGO ARANGUA / AFP /Profimedia
Teniseri su u drugom setu po jednom oduzeli servis rivalu, pa je sve rešeno u taj-brejku koji je dobio Đere sa ubedljivih 7:1.
Đere će u prvom kolu turnira u Hongkongu igrati protiv još jednog Amerikanca, Markosa Girona.
