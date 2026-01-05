Slušaj vest

Srpski teniser Laslo Đere plasirao se danas u glavni žreb turnira u Hongkongu pošto je pobedio Amerikanca Emilija Navu sa 7:5, 7:6.

Sprski teniser je brejkom započeo meč, Amerikanac je uzvratio u šestom gemu i izjednačio na 3:3, da bi Đere odlučujući brejk u prvom setu napravio u 11. gemu.

Srbin osvojio titulu u Santijagu Foto: RODRIGO ARANGUA / AFP / Profimedia, RODRIGO ARANGUA / AFP /Profimedia

Teniseri su u drugom setu po jednom oduzeli servis rivalu, pa je sve rešeno u taj-brejku koji je dobio Đere sa ubedljivih 7:1.

Đere će u prvom kolu turnira u Hongkongu igrati protiv još jednog Amerikanca, Markosa Girona.

Ne propustiteTenisPOSLE DRAME DO FINALA KVALIFIKACIJA: Laslo Đere na korak od glavnog žreba u Hongkongu
profimedia0901703176.jpg
TenisŠTETA: Laslo Đere nakon preokreta eliminisan u Atini!
profimedia-0971190010.jpg
TenisDEBAKL SRPSKOG TENISERA: Poraz od 202. na svetu i kraj već u prvom kolu
profimedia0818247765.jpg
TenisNOVAK NIJE IMAO SREĆE NA ŽREBU, A OSTALI SRPSKI TENISERI?! Evo protiv koga igraju Međedović, Kecmanović i Đere u Šangaju!
kecmanovicmusetti-05.jpg

LASLO ĐERE O NOVAKOVOM RIVALU: ŠELTON JE NEZGODAN I EKSPLOZIVAN IGRAČ! U igri protiv njega najvažnije je paziti na DVA ELEMENTA Izvor: kurir teklevizija