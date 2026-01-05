Slušaj vest

Srpski teniser Laslo Đere plasirao se danas u glavni žreb turnira u Hongkongu pošto je pobedio Amerikanca Emilija Navu sa 7:5, 7:6.

Sprski teniser je brejkom započeo meč, Amerikanac je uzvratio u šestom gemu i izjednačio na 3:3, da bi Đere odlučujući brejk u prvom setu napravio u 11. gemu.

Teniseri su u drugom setu po jednom oduzeli servis rivalu, pa je sve rešeno u taj-brejku koji je dobio Đere sa ubedljivih 7:1.

Đere će u prvom kolu turnira u Hongkongu igrati protiv još jednog Amerikanca, Markosa Girona.