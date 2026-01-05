Slušaj vest

Najbolji srpski teniser Novak Đoković je zvanično odlučio da se povuče iz Profesionalnog udruženja teniskih igrača (PTPA), organizacije u kojoj je imao ogromnu ulogu, čak je i jedan od najzaslužnijih za osnivanje iste.

Đoković je objasnio razloge ovog neočekivanog poteza na društvenim mrežama:

- Nakon pažljivog razmatranja, doneo sam odluku da se potpuno povučem iz Profesionalnog udruženja teniskih igrača. Ova odluka dolazi nakon kontinuiranih zabrinutosti u vezi sa transparentnošću, upravljanjem i načinom na koji su moj glas i imidž bili predstavljeni - naveo je.

1/5 Vidi galeriju Teniski turnir u Atini. Foto: COSTAS BALTAS / AFP / Profimedia

Istakao je i da je ponosan na inicijalnu viziju koju je podelio sa Vasekom pri osnivanju PTPA-e, koja je trebala igračima pružiti jači i nezavisni glas.

- Međutim, postalo je jasno da moji principi i pristup više nisu usklađeni s trenutnim pravcem organizacije - dodao je Đoković.

Usledila je i poruka koja se tiče njegove karijere...

- Nastaviću da se fokusiram na svoj tenis, svoju porodicu i doprinos sportu na načine koji odražavaju moja načela i integritet. Želim igračima i svima uključenima sve najbolje dok koračaju napred, ali za mene je ovo poglavlje sada zatvoreno - poručio je Novak Đoković.