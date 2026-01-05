Slušaj vest

Martina Navratilova, jedna od najvećih šampionki u svetu tenisa, ogorčena je na predsednika SAD Donalda Trampa, nakon što su američki marinci oteli predsednika Venecuele Nikolasa Madura.

Martina Navratilova nikada nije krila animozitet prema Donaldu Trampu i Republikanskoj partiji u SAD, a na proteklim izborima kao i ranije podržala je javno Demokratsku stranku i njenog kandidata Kamalu Haris.

Nikolas Maduro uhapšeni predsednik Venecuele i prvi čovek SAD Donald Tramp Foto: Luis JAIMES / AFP / Profimedia, Federico PARRA / AFP / Profimedia, EPA Miguel Gutierrez, Shutterstock

Ispljuvala Trampa

Martina Navratilova nije štedela Donalda Trampa, pa je na društvenoj mreži X predsednika Amerike nazvala "ludim" i "serijskim kriminalcem" posle svega onoga što su vojnici SAD uradili u Venecueli.

Martina Navratilova izrazila je podršku krivičnim sankcijama protiv američkih naftnih kompanija koje pokušavaju da otmu naftu iz Venecuele. Ona je sugerisala da je nedavna američka intervencija i otmica Nikolasa Madura jedna obična pljačka suverene države čiji se interesi nisu poklopili sa interesima SAD.

- On je apsolutno lud. A da ne spominjemo da je ovo potpuno nezakonito - napisala je Navratilova na X-u kao odgovor na snimak u kojem Tramp kaže Foks njuzu:

- Ova neverovatna stvar sinoć... Moramo to ponovo da uradimo. Možemo i mi to ponovo da uradimo. Niko nas ne može zaustaviti.

Martina Navratilova na mreži X Foto: Printskrin/X

Ozbiljne prozivke

Navratilova je kasnije ponovo odgovorila na snimak, napisavši:

- On želi da bude kralj sveta!

U drugoj objavi, Navratilova je udvostručila svoje tvrdnje da Tramp čini kriminalna dela intervencijom u Venecueli.

- Mir predsedniče, malo sutra! Tramp krši više zakona nego svi prethodni predsednici zajedno. Serijski kriminalac na toliko različitih frontova - napisala je Navratilova.

Martina Navratilova na mreži X Foto: Printskrin/X

Neki je podržali, neki je napali

I nije se ona tu zaustavila, nastavila je da proziva Trampa.

- Držanje neke zemlje kao taoca, dok pljačkate njene prirodne resurse. Sledeća stanica - ili Grenland ili Nigerija - napisala je Martina.

Mediji u Americi različito su tumačili objave Martine Navratilove. Oni koji su naklonjeni trampu žestoko su je kritikovali, posebno ističući njenu prošlost, da je kao izbeglica iz komunističke Čehoslovačke pobegla 1975, a onda kasnije 1981. dobila državljanstvo SAD i sva prava u Americi. Da bi zbog toga trebalo malo više da poštuje zemlju koja joj je omogućila slobodu.

1/7 Vidi galeriju Martina Navratilova Foto: AP Alberto Pezzali, Imagn Images / ddp USA / Profimedia, EPA

Veliko ime u tenisu

Mediji koji podržavaju Demokratsku stranku Martinu Navratilovu doživljavaju kao heroinu, jer su im njene objave došle kao naručene u kritikama prema Donaldu Trampu. Opet, njihova retorika je prilično blaga, pažljivo biraju reči i nisu nimalo oštri prema Trampu, kao što je to bila Navratilova na društvenim mrežama.

Martina Navratilova je jedna od najuspešnijih teniserki na svetu. Čehinja rođena u Pragu 18. oktobra 1956. osvojila je 18 grendslem titula u singlu, 31 u dublu i deset u miksu, poslednju 2006. godine na US openu, kada je imala 50 godina. Vimbldon je osvojila rekordnih devet puta. Provela je 332 nedelje na prvoj poziciji WTA rang liste u singlu i rekordnih 237 u dublu.