ČUVENA SPORTISTKINJA IZNELA TEŠKE REČI NA RAČUN TRAMPA "Držite ih kao taoce, dok pljačkate njihove prirodne resurse"
Martina Navratilova, jedna od najvećih šampionki u svetu tenisa, ogorčena je na predsednika SAD Donalda Trampa, nakon što su američki marinci oteli predsednika Venecuele Nikolasa Madura.
Martina Navratilova nikada nije krila animozitet prema Donaldu Trampu i Republikanskoj partiji u SAD, a na proteklim izborima kao i ranije podržala je javno Demokratsku stranku i njenog kandidata Kamalu Haris.
Ispljuvala Trampa
Martina Navratilova nije štedela Donalda Trampa, pa je na društvenoj mreži X predsednika Amerike nazvala "ludim" i "serijskim kriminalcem" posle svega onoga što su vojnici SAD uradili u Venecueli.
Martina Navratilova izrazila je podršku krivičnim sankcijama protiv američkih naftnih kompanija koje pokušavaju da otmu naftu iz Venecuele. Ona je sugerisala da je nedavna američka intervencija i otmica Nikolasa Madura jedna obična pljačka suverene države čiji se interesi nisu poklopili sa interesima SAD.
- On je apsolutno lud. A da ne spominjemo da je ovo potpuno nezakonito - napisala je Navratilova na X-u kao odgovor na snimak u kojem Tramp kaže Foks njuzu:
- Ova neverovatna stvar sinoć... Moramo to ponovo da uradimo. Možemo i mi to ponovo da uradimo. Niko nas ne može zaustaviti.
Ozbiljne prozivke
Navratilova je kasnije ponovo odgovorila na snimak, napisavši:
- On želi da bude kralj sveta!
U drugoj objavi, Navratilova je udvostručila svoje tvrdnje da Tramp čini kriminalna dela intervencijom u Venecueli.
- Mir predsedniče, malo sutra! Tramp krši više zakona nego svi prethodni predsednici zajedno. Serijski kriminalac na toliko različitih frontova - napisala je Navratilova.
Neki je podržali, neki je napali
I nije se ona tu zaustavila, nastavila je da proziva Trampa.
- Držanje neke zemlje kao taoca, dok pljačkate njene prirodne resurse. Sledeća stanica - ili Grenland ili Nigerija - napisala je Martina.
Mediji u Americi različito su tumačili objave Martine Navratilove. Oni koji su naklonjeni trampu žestoko su je kritikovali, posebno ističući njenu prošlost, da je kao izbeglica iz komunističke Čehoslovačke pobegla 1975, a onda kasnije 1981. dobila državljanstvo SAD i sva prava u Americi. Da bi zbog toga trebalo malo više da poštuje zemlju koja joj je omogućila slobodu.
Veliko ime u tenisu
Mediji koji podržavaju Demokratsku stranku Martinu Navratilovu doživljavaju kao heroinu, jer su im njene objave došle kao naručene u kritikama prema Donaldu Trampu. Opet, njihova retorika je prilično blaga, pažljivo biraju reči i nisu nimalo oštri prema Trampu, kao što je to bila Navratilova na društvenim mrežama.
Martina Navratilova je jedna od najuspešnijih teniserki na svetu. Čehinja rođena u Pragu 18. oktobra 1956. osvojila je 18 grendslem titula u singlu, 31 u dublu i deset u miksu, poslednju 2006. godine na US openu, kada je imala 50 godina. Vimbldon je osvojila rekordnih devet puta. Provela je 332 nedelje na prvoj poziciji WTA rang liste u singlu i rekordnih 237 u dublu.