Slušaj vest

Srbija će bez Novaka Đokovića krenuti u ovosezonsko izdanje Devis kupa. Plan srpskog asa za narednu godinu nije vezan za Devijs kup, bar ne one početne faze.

Selektor Dejvis kup reprezentacije Srbije Viktor Troicki odredio je spisak putnika za Čile, na 1. krug kvalifikacija za F8 u Bolonji. Na šljaku u Santijagu izaći će Hamad Međedović (81. na ATP listi), Dušan Lajović (121), debitant Ognjen Milić (469) i dubl specijalisti braća Sabanov, Matej (175) i Ivan (200).

Spisak reprezentacije podložan je promeni sve do žreba za meč, koji će biti obavljen u četvrtak 5. februara, a mečevi, po sistemu dva singla (prvi protiv drugo igrača reprezentacije) na programu su u petak 6. februara i dubl i dva singla (prvi igrači timova, pa drugi igrači timova) na programu su u subotu 7. februara.

Dakle, na spisku selektora Troickog nema najboljeg tenisera svih vremena Novaka Đokovića (4. na svetu), Miomira Kecmanovića (51) i Lasla Đerea (95). Svima je jasno da je najveći hendikep izostanak Đokovića.

1/14 Vidi galeriju Novak u Dejvis Kupu Foto: Starsport, LLUIS GENE / AFP / Profimedia

Podsećamo, duel u Čileu je na programu po završetku Australija opena, a ukoliko pobedi, reprezentaciju Srbije očekuje gostovanje Španiji u septembru 2026.

U slučaju poraza, Srbija igra meč Svetske grupe 1, takođe u septembru, a protivnik će biti određen žrebom. Debitant u dresu Srbije je Ognjen Milić, koji je rezultatima u 2025. godini skočio na ATP listi ispod 500. pozicije, a nedavno je na Nekst-džen mastersu u Džedi bio pozvan kao zvanični sparing partner najboljim mladim igračima prošle godine.