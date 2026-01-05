Slušaj vest

Srpska teniserka Aleksandra Krunić i Kazahstanka Ana Danilina plasirale su se u drugo kolo turnira u Brizbejnu u konkurenciji dublova.Krunić i Danilina su na startu turnira pobedile Amerikanke Sofiju Kenin i Desire Kravčik sa 7:6, 6:4, posle sat ipo igre.

Njih dve će u narednom kolu igrati protiv ruskog dubla Ekaterina Aleksandrova - Mira Andreva.

Za razliku od Krunić, Miomir Kecmanović i Francuz Aleksandr Miler nisu uspeli da se plasiraju u drugo kolo turnira u Hongkongu u konkurenciji dublova.

Kecmanović i Miler su poraženi od italijanskog para Lorenco Muzeti - Lorenco Sonego u dva seta, 7:6, 6:4.