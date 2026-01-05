Slušaj vest

Mnogi teniseri koristili su svoju popularnost kako bi lakše došli do žena koje su im se dopadale.

Međutim, bilo je i onih koji su dobijali "korpe" bez obzira na novac i moć koju su imali. Jedan od takvih je i Holger Rune.

Voli starije koleginice - Holger Rune Foto: Carl DE SOUZA / AFP / Profimedia

Vruće leto

Mladi danski teniser Holger Rune (22) spopadao je svoju šest godina stariju koleginicu Veroniku Kudermetovu. I to se desilo tokom leta.

Pola godine kasnije Veronika Kudermetova otkrila je pozadinu cele situacije i koliko joj je žao što je sve tako ispalo.

- Uopšte nisam imala nameru da se o tome priča. Jelena Vesnina je radila sa mnom intervju i mi smo ćaskale pred početak. Bila je to privatna konverzacija bez namere da se o tome razgovara pred kamerama - rekla je Veronika Kudermetova, 30. teniserka na svetu.

Veronika Kudermetova na turniru u Abu Dabiju Foto: ALI HAIDER/EPA

Vesnina sve otkrila

I onda kada je počeo program, Jelena Vesnina je odlučila da ne prećuti.

- Nije mi palo na pamet da će to reći. Čak sam je i zamolila da izostavi taj deo kada bude emitovana emisija. Posle me je dugo bilo sramota, jer je sve ispalo ružno i pogrešno. Na kraju je sve izgledalo veoma provokativno.

Onda je Kudermetova otkrila šta se to desilo između nje i mladog Danca.

- Rune mi je napisao poruku. Odgovorila sam mu da sam udata i oboje smo se smejali. Problem je nastao, kada je sve to postalo javno a mediji su celu priču pretvorili u nešto ružno.

- Rune mi je nedavno pisao. Napisala sam mu - dečko, ja sam verovatno previše stara za tebe. Ako pogledaš Instagram, videćeš i da sam udata. On se odmah izvinio i više mi se nije ni obratio - rekla je Veronika.

1/15 Vidi galeriju Veronika Kudermetova Foto: Printskrin/Instagram

Susret oči u oči

Posle toga, srela se Veronika Kudermetova sa Holgerom Runeom, a to za nju nije bilo lako.

- Bilo me je sramota. Htela sam da mu se izvinim. On je već znao za celu priču, jer su mu Aleksandar Zverev i Karen Hačanov preveli moje reči - objasnile je Kudermetova.

Inače, Holger Rune voli da se udvara svojim koleginicama. Otkrila je to Ana Kalinskaja (26), bivša devojka Janika Sinera i ruska teniserka. I ona je bila starija od Danca. Njene reči nisu bile tako blage, kao Veronikine. Otkrila je da joj je Rune slao veliki broj poruka na društvenim mrežama.

- Neki napišu jednu poruku i odustanu. On je pisao deset puta. Holger Rune piše svima. Misli da je mnogo važan. Možda je samo očajan, ali nije jedini - bila je oštra Kalinskaja.

1/9 Vidi galeriju Ana Kalinskaja Foto: Instagram/annakalinskaya78

Udvarao se i Ani Kalinskaji

Ruskinja Veronika Kudermetova udata je za svog trenera Sergeja Demehina, koji je 13 godina stariji od nje. Od Holgera Runea skoro dve decenije. Veronika Kudermetova je u dublu sa Belgijankom Eliz Mertens osvojila Vimbldon 2025. i završni masters u Rijadu.

Ima dve osvojene titule na WTA u singlu, u Čarlstonu (2021) i Tokiju (2023), a najbolji plasman na svetskoj listi imala je u oktobru 2022. kada je bila deveta. U dublu ima deset WTA titula, uključujući masters i druge velike turnire.

Holger Rune je u oktobru doživeo tešku povredu Ahilove tetive, posle koje je operisan. Njegov oporavak ide dobro, ali još nije poznato kada će moći da se vrati tenisu. Trenutno zauzima 15. mesto na svetu.