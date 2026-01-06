Slušaj vest

Srbija bi u 2026. godini mogla da dobije teniserku o kojoj će čuti i svet. Mlada Teodora Kostović koja ima 18 godina napravila je neverovatan skok u prethodnoj godini.

Krajem 2024. godine mlada Novosađanka bila je 898. na svetu, da bi u decembru 2025. sezonu završila kao 177. na WTA listi.

Teodora Kostović sa peharom Foto: Printskrin/Instagram

Meteorski uspon

Za godinu dana Teodora Kostović napredovala je 721 poziciju! Ona je član čuvene akademije legendarnog teniskog trenera Nika Boletijerija na Floridi. Godina 2025. bila je uspešna za mladu Srpkinju.

Sredinom aprila 2025. Teodora Kostović debitovala je u dresu seniorske reprezentacije Srbije u okviru Bili Džin King kupa, a krajem avgusta, u Kuršumlijskoj Banji, osetila je ukus prve profesionalne titule, kada je bila bolja Line Đorčesku - 7:5, 6:3. Pred kraj sezone igrala je u prvom WTA finalu iz kategorije 125 i to na Majorki.

Teodora Kostović sa Novakom Đokovićem u Australiji Foto: Printskrin/Instagram

Igraće u Melburnu

Teodora Kostović obezbedila je mesto u kvalifikacijama za Australijski open 2026. i to će biti njeno prvo učešće na nekom od grendslem turnira. Pre toga, Srpkinja je pobedom otvorila novu sezonu, pošto je u kvalifikacijama za WTA turnir u Kanberi savladala 218. teniserku na planeti Kamilu Rosatelo iz Italije.

Teodora Kostović potom je nastavila u istom ritmu i pobedila 187. teniserku na WTA listi Jelenu Pridankinu sa 2:1, što joj je donelo plasman u glavni žreb turnira u glavnom gradu Australije. Cilj Teodore i njenog stručnog štaba je da u 2026. godini obezbedi plasman među 100 najboljih teniserki na svetu.

1/11 Vidi galeriju Teodora Kostović Foto: Printskrin/Instagram

Prvakinja Evrope koja igra tenis od pete godine

Ranije, Teodora Kostović je osvojila Evropsko prvenstvo za juniorke do 18 godina kao prvi nosilac, i to ubedljivo. U aprilu 2025. je kao autsajderka kroz kvalifikacije izborila ulazak u glavni žreb velikog turnira u Madridu, pobedivši bolje rangirane protivnice. Tada je i privukla pažnju javnosti i pokazala koliko je talentovana i perpsektivna.

Teniski analitičari za Teodoru kažu da je atletična i mentalno snažna igračica koja veruje u svoje mogućnosti i ne plaši se većih protivnica. U takvim mečevima pokazuje samopouzdanje i agresivan pristup. Počela je da igra tenis već od malih nogu, oko pete godine.