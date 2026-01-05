Iako je bio najavljen, Novak Đoković je saopštio da nije fizički spreman za takmičenje iz ATP serije 250.

"Lično sam vrlo razočaran jer imam sjajna sećanja na osvajanje titule pre dve godine. Bio sam stvarno uzbuđen što ću se vratiti jer se ovde osećam kao da igram kod kuće. Fokus je sada na pripremama za Australijan open i okrenut sam dolasku u Melburn uskoro, gde ću videti sve teniske navijače u Australiji", objavio je Đoković.