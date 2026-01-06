Slušaj vest

Srbija će bez Novaka Đokovića igrati protiv Čilea u Dejvis kupu.

Na šljaku u Santijagu izaći će Hamad Međedović (81. na ATP listi), Dušan Lajović (121), debitant Ognjen Milić (469) i dubl specijalisti braća Sabanov, Matej (175) i Ivan (200).

Pored Đokovića na spisku selektora Troickog nema ni Miomira Kecmanovića (51.) i Lasla Đerea (95.).

- Što se tiče našeg najboljeg igrača Novaka Đokovića, za njega je ovo izuzetno nezgodan termin. Svi očekujemo svi da će proći dobro i da će daleko dogurati na Australijskom openu – objasnio je Troicki u izjavi za "Sport klub" i dodao:

- Nije bilo realno da očekujemo da posle napornog gren slema, odmah iz Melburna leti za Čile, da menja podlogu i da bude uz nas ovoga puta.

1/14 Vidi galeriju Novak u Dejvis Kupu Foto: Starsport, LLUIS GENE / AFP / Profimedia

Kecmanović i Đere su već "drugi slučaj".

– Među onima koji u prva dva meseca nove sezone brane mnogo bodova su i Miomir Kecmanović, Hamad Međedović i Laslo Đere. Zato se ne uklapa svima ovaj termin u raspored.