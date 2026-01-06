Deklasirala rivalku u Brizbejnu.
NAJBRŽA POBEDA U KARIJERI! Sabalenka u velikom sitilu započela sezonu - "čišćenje" za pamćenje!
U velikom stilu započela je novu sezonu najbolja teniserka sveta Arina Sabalenka.
Belosruskinja je u drugom kolu turnira u Brizbejnu savladala rivalku Kristinu Buksu rezultatom 6:0, 6:1.
Do trijumfa je došla posle samo 47 minuta igre, što je njen najbrži meč u karijeri.
Sabalenka, koja inače brani titulu u Brizbejnu, u narednoj rundi odmeriće snage sa pobednicom meča između Sorane Kristee i Jelena Ostapenko.
