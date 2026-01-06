Slušaj vest

U velikom stilu započela je novu sezonu najbolja teniserka sveta Arina Sabalenka.

Belosruskinja je u drugom kolu turnira u Brizbejnu savladala rivalku Kristinu Buksu rezultatom 6:0, 6:1.

Do trijumfa je došla posle samo 47 minuta igre, što je njen najbrži meč u karijeri.

Sabalenka, koja inače brani titulu u Brizbejnu, u narednoj rundi odmeriće snage sa pobednicom meča između Sorane Kristee i Jelena Ostapenko.

Arina Sabalenka posle pobede nad Larom Sigmund Izvor: Arena premium