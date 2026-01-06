Slušaj vest

Ozi open pomera granice!

Australijan open 2026. imaće najveći nagradni fond u istoriji - 111.5 miliona dolara biće podeljeno učesnicima ovogodišnjeg Grend slema u Melburnu.

Fond turnira povećan je za čak 16 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

Verovali ili ne, pobednici u muškoj i ženskoj singl konkurenciji zaradiće po 4.15 miliona dolara, što je 19 odsto više nego prethodne sezone. Vicešampion će dobiti 2.15 miliona, a povećane su nagrade i u uvodnim rundama turnira.

Za učešće u prvoj rundi takmičari će zaraditi 150.000 dolara, u drugoj 225, a u trećoj 327,5. Poraz u četvrtom kolu donosi 480.000 dolara, a u četvrtfinalu 750. Poraz u polufinalu donosi ček na 1,25 miliona.

Podsetimo, Australijan open startuje 18. januara, a titulu brani Italijan Janik Siner.