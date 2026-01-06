Slušaj vest

Srpski teniser Miomir Kecmanović nije uspeo da se plasira u osminu finala ATP turnira u Hongkongu, pošto je u prvom kolu poražen od Francuza Aleksandra Milera rezultatom 7:5, 6:4.

Meč je trajao sat i 19 minuta. Kecmanović je 51. teniser sveta, dok je Miler 52. na ATP listi.

Francuski teniser je u oba seta napravio po dva brejka, a Kecmanović je po jednom oduzeo servis protivniku.

Miler će u osmini finala ATP turnira u Hongkongu igrati protiv pobednika meča između Lasla Đerea i Markusa Girona, koji je na programu kasnije danas.

Turnir u Hongkongu igra se za nagradni fond od 700.045 dolara.

