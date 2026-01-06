Slušaj vest

Srpska teniserka Aleksandra Krunić i Kazahstanka Ana Danilina plasirale su se u polufinale WTA turnira u Brizbejnu u dubl konkurenciji, pošto su  u četvrtfinalu pobedile ruski par Mira Andrejeva i Ekatarina Aleksandrova rezultatom 6:1, 6:3 za 51 minut igre.

Srpska i kazahstanska teniserka su u oba seta napravile po dva brejka i tako došle do ubedljive pobede i plasmana u narednu rundu takmičenja.

Krunić i Danilina će u polufinalu igrati protiv pobednica duela Arina Sabalenka/Paula Badosa i Elen Perez/Kristina Bukša.

