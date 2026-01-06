Slušaj vest

Srpski teniser Laslo Đere nije uspeo da se plasira u drugo kolo turnira u Hongkongu, pošto je danas posle dva seta poražen od Amerikanca Markosa Girona 2:6, 0:6.

Đere, 95. teniser sveta, poražen je od 64. igrača na ATP listi posle sat i minut igre.

Giron je pet puta oduzeo servis Đereu, koji je osvojio samo dva gema.

U narednom kolu, Giron će igrati protiv Francuza Aleksandra Milera.

Ne propustiteTenisBRAVO! Krunić i Danilina izborile plasman u polufinale dubla u Brizbejnu
profimedia0707640216.jpg
TenisKRAJ ZA KECMANOVIĆA: Poraz od Milera u prvom kolu
Miomir Kecmanović
TenisBASNOSLOVNE NOVČANE NAGRADE: Zavrteće vam se u glavi kada vidite koliko para će dobiti šampion Australijan opena!
profimedia-0950759098.jpg
TenisNAJBRŽA POBEDA U KARIJERI! Sabalenka u velikom sitilu započela sezonu - "čišćenje" za pamćenje!
Arina Sabalenka

Fudbalska atmosfera na meču Lasla Đerea i Lorenca Sonega  Izvor: Vuk Brajović / Kurir sport