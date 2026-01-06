Giron je pet puta oduzeo servis Đereu, koji je osvojio samo dva gema.
TEŽAK PORAZ SRBINA: Amerikanac prejak za Lasla!
Srpski teniser Laslo Đere nije uspeo da se plasira u drugo kolo turnira u Hongkongu, pošto je danas posle dva seta poražen od Amerikanca Markosa Girona 2:6, 0:6.
Đere, 95. teniser sveta, poražen je od 64. igrača na ATP listi posle sat i minut igre.
Giron je pet puta oduzeo servis Đereu, koji je osvojio samo dva gema.
U narednom kolu, Giron će igrati protiv Francuza Aleksandra Milera.
