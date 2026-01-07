Slušaj vest

Američka teniserka srpskog porekla, Iva Jović, sjajnom igrom na turniru u Oklendu oduševila je teniski svet.

Iva je izborila plasman u četvrtfinale turnira, pošto je sa 2:0 u setovima savladala Amerikanku Saru Bejlek.

Posebnu pažnju privukao je jedan poen koji je ova supertalentovana teniserka osvojila na ovom meču. U nekoliko sjajnih razmena pokazala je svoj raskošan teniski talenat mlada Iva Jović i oduševila ljubitelje belog sporta.

Ko je Iva Jović?

Simpatična teniserka, koja je u decembru napunila 18 godina, prošle sezone osvojila je prvu WTA titulu u karijeri, pošto je trijumfovala na turniru serije 500 u Gvadalahari. Trenutno je 35. na WTA listi i posle Mire Andrejeve je druga najmlađa teniserka u Top 50.

Amerikanci polažu ogromne nade u mladu teniskerku iz Los Anđelesa. Sjajna je na svim podlogama, osvajala je trofeje na travi, šljaci i betonu, i mnogi smatraju da ima potencijal za sam vrh svetskog tenisa.

Obožava Srbiju

Ivini roditelji su Jelena i Bojan, a ima i stariju sestru Miu, koja takođe igra tenis. Majka je rođena u Splitu, a otac Bojan u Leskovcu.

Iva od malena svakog leta dolazi u Srbiju i obilazi rodbinu u Beogradu i Leskovcu.

Počela je da trenira sa pet godina i odmah je pokazala da ima ogroman potencijal. Naravno, uzora vidi u Novaku Đokoviću.

Nakon debija na US openu 2024. godine ova simpatična tinejdžerka pričala je o svom poreklu i ljubavi koju gaji prema našoj zemlji.

- Svake godine dolazim u Srbiju, još od kada sam imala 2,3 godine, odlazim da vidim svoje bake i deke, svoju bližu porodicu. Volim da idem tamo. Vrlo je lepo, Beograd, je posebno fin. Definitivno imam dobru vezu sa Srbijom. Imam prijatelje tamo. Volimo da idemo u Zemun, na Adu. Zabavno je, sjajno - počela je priču Iva, pa dodala:

- Moj tata je iz Leskovca. Mama mi je iz Splita, ali se kasnije preselila u Beograd. Idem u Leskovac. Prošlog leta sam išla, ovog leta sam bila u Beogradu i malo u Leskovcu. Imala sam malo treninga u Leskovcu, ali naravno, u Beogradu ih ima malo više. Trenirala sam sa Petrom Đukićem u Beogradu, a u Leskovcu u Teniskom klubu Šumice. Ne verujem da znate.

Srpski odlično govori i ponekad ga koristi na terenu...

- Ponekad, kada sam zaista besna, pa ne želim da sudije razumeju. To je otprilike to, ali da, ponekad. Sada je čudno kada vidim da mnogi razumeju, pa moram da pazim šta pričam.