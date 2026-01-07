Slušaj vest

Aktuelni šampion teniska reprezentacija SAD plasirala se danas u polufinale Junajted kupa, pošto je u četvrtfinalu u Pertu pobedila Grčku 2:1.

Odlučujući poen SAD je osvojila u dublu, nakon što su Koko Gof i Kristijan Harison pobedili Mariju Sakari i Stefanosa Cicipasa 4:6, 6:4, 10:8.

Prethodno, Gof je u singlu pobedila Sakari 6:3, 6:2, a Grčka je izjednačila pobedom Cicipasa protiv Tejlora Frica 6:4, 7:5.

SAD će u polufinalu igrati protiv pobednika duela Poljske i Australije.

U četvrtfinalu igraju još Švajcarska - Argentina i Češka - Belgija.

Beta