Odlučujući poen SAD je osvojila u dublu, nakon što su Koko Gof i Kristijan Harison pobedili Mariju Sakari i Stefanosa Cicipasa 4:6, 6:4, 10:8.
tenis
JUNAJTED KUP: Amerika posle drame srušila Grčku i izborila plasman u polufinale!
Slušaj vest
Aktuelni šampion teniska reprezentacija SAD plasirala se danas u polufinale Junajted kupa, pošto je u četvrtfinalu u Pertu pobedila Grčku 2:1.
Odlučujući poen SAD je osvojila u dublu, nakon što su Koko Gof i Kristijan Harison pobedili Mariju Sakari i Stefanosa Cicipasa 4:6, 6:4, 10:8.
Prethodno, Gof je u singlu pobedila Sakari 6:3, 6:2, a Grčka je izjednačila pobedom Cicipasa protiv Tejlora Frica 6:4, 7:5.
SAD će u polufinalu igrati protiv pobednika duela Poljske i Australije.
U četvrtfinalu igraju još Švajcarska - Argentina i Češka - Belgija.
Beta
Reaguj
Komentariši