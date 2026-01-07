Bivša srpska teniserka proslavlja veliki hrišćanski praznik.
Tenis
OBJAVA ANE IVANOVIĆ NA BOŽIĆ - ODUŠEVILA SVE! Srpkinja pokazala odakle dolazi i kako poštuje sve tradicionalne običaje! Jedan detalj svi komentarišu
Ana Ivanović nalazi se u žiži interesovanja javnosti koja sada prati svaki njen korak posle razvoda od Bastijana Švajnštajgera.
Ana je sada čestitala Božić svim pravoslavnim Hrišćanima.
Bivša teniserka podelila je dve fotografije: na jednoj se nalazi česnica, a na drugoj slama, kukuruz i orasi.
- Srećan Božić svima, uživajte u danu sa svojom porodicom i prijateljima! Mir Božiji, Hristos se rodi - napisala je Ana. Česnica je izazvala veliku pažnju obzirom da izgleda izuzetno.
Foto: Pritnscreen/Instagram
Naravno, obzirom na svetsku popularnost kao i brak sa Bastijanom (i decu), Ana je i pre dve nedelje čestitala svima katolički Božić.
