Ana Ivanović nalazi se u žiži interesovanja javnosti koja sada prati svaki njen korak posle razvoda od Bastijana Švajnštajgera.

Ana je sada čestitala Božić svim pravoslavnim Hrišćanima.

Bivša teniserka podelila je dve fotografije: na jednoj se nalazi česnica, a na drugoj slama, kukuruz i orasi.

- Srećan Božić svima, uživajte u danu sa svojom porodicom i prijateljima! Mir Božiji, Hristos se rodi - napisala je Ana. Česnica je izazvala veliku pažnju obzirom da izgleda izuzetno.

Ana Ivanović
Foto: Pritnscreen/Instagram

Naravno, obzirom na svetsku popularnost kao i brak sa Bastijanom (i decu), Ana je i pre dve nedelje čestitala svima katolički Božić. 

Pogledajte kako je Ivanovićeva izgledala u novogodišnjoj noći:

Ana Ivanović u novogodišnjoj noći Foto: Instagram/anaivanovic

