Egipćanka Hažar Abdelkader dospela je u žižu teniske javnosti nakon njenog nastupa na teniskom turniru u glavnom gradu Kenije.

Hažar je dobila specijalnu pozivnicu za učešće na ITF turniru W35 u Najrobiju, iako njeno tenisko umeće, blago rečeno, nije na zavidnom nivou.

Odmerila je snage sa rivalkom Lorenom Šedel i doživela ubedljiv poraz - 6:0, 6:0.

Kada se pojavila na terenu bilo je jasno da ne zna ni reket da drži. U nekim momentima nije znala ni sa koje strane treba da servira, a napravila je čak 20 duplih grešaka uz svega 8.3 odsto ubačenog prvog servisa.

Verovali ili ne, odnos u poenima bio je 48:3, a nesrećna Hažar ne bi imala ni ta tri poena da rivalka nije napravila dve duple greške.

Meč je trajao samo 37 minuta.

Pogledajte snimak sa meča koji je ekspresno postao hit na društvenim mrežama.