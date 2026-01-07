Slušaj vest

Žreb za prvi teniski grend slem turnir u sezoni, Australijan open, biće održan 15. januara u Melburnu od 4.30 časova po centralnoevropskom vremenu, saopštili su danas organizatori takmičenja.

1/11 Vidi galeriju Finale teniskog turnira u Atini. Foto: COSTAS BALTAS / AFP / Profimedia

U saopštenju se navodi da će domaćini ceremonije da budu nekadašnji teniseri Tod Vudbridž i Jelena Dokić.

U glavnom žrebu od srpskih tenisera biće Novak Đoković, Miomir Kecmanović, Laslo Đere i Hamad Međedović, dok će u kvalifikacijama da nastupi Dušan Lajović.

U ženskoj konkurenciji Srbiju će predstavljati Olga Danilović, a u kvalifikacijama će igrati Lola Radivojević i Teodora Kostović.

Australijan open biće održan od 18. januara do 1. februara.

Titulu u muškoj konkurenciji brani Italijan Janik Siner, a u ženskoj Amerikanka Medison Kiz.

Tanjug

Filip Krajinović se povukao iz tenisa Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić