POZNATO KADA SRPSKI TENISERI DOBIJAJU RIVALE U MELBURNU: Evo kada je žreb za Australijan open
Žreb za prvi teniski grend slem turnir u sezoni, Australijan open, biće održan 15. januara u Melburnu od 4.30 časova po centralnoevropskom vremenu, saopštili su danas organizatori takmičenja.
U saopštenju se navodi da će domaćini ceremonije da budu nekadašnji teniseri Tod Vudbridž i Jelena Dokić.
U glavnom žrebu od srpskih tenisera biće Novak Đoković, Miomir Kecmanović, Laslo Đere i Hamad Međedović, dok će u kvalifikacijama da nastupi Dušan Lajović.
U ženskoj konkurenciji Srbiju će predstavljati Olga Danilović, a u kvalifikacijama će igrati Lola Radivojević i Teodora Kostović.
Australijan open biće održan od 18. januara do 1. februara.
Titulu u muškoj konkurenciji brani Italijan Janik Siner, a u ženskoj Amerikanka Medison Kiz.
Tanjug
