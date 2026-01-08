Slušaj vest

Kineska teniserka Ćinven Dženg saopštila je danas da je nećemo gledati na predstojećem Australijan openu.

Dženg, koja je trenutno 24. teniserka sveta, morala je da se povuče zbog povrede.

"Posle pažljive procene mog tima i uzimajući u obzir medicinski savet, nažalost, povlačim se sa Australijan opena. Donošenje ove odluke bilo je neverovatno teško za mene. Melburn je moje 'srećno mesto', gde sam ostvarila svoju prvu pobedu u glavnom žrebu grend slema i gde sam imala najbolja iskustva. Imam veoma posebnu vezu sa ovim mestom i zaista sam se radovala početku nove sezone u Melburn parku", napisala je Dženg na Instagramu.

Kineska teniserka je najveći uspeh na Australijan openu ostvarila 2024. godine kada je u finalu poražena od Beloruskinje Arine Sabalenke (3:6, 2:6).

"Iako moj proces oporavka dobro napreduje, morate da ostanete u vrhunskoj formi da biste se takmičili na grend slemu. Trenutno, moje stanje još nije optimalno", dodala je Dženg.

Arina Sabalenka, teniserka, tenis, nokti Izvor: Kurir