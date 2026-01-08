Srpska teniserka Aleksandra Krunić i Ana Danilina iz Kazahstana nisu uspele da se plasiraju u finale WTA turnira u Brizbejnu u dubl konkurenciji, pošto su u polufinalu poražene od Australijanke Elen Perez i Kristine Buče iz Španije 6:3, 4:6, 10:7.