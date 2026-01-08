Posle velike borbe Aleksandra i Ana morale su da pruže ruku protivnicama.
Tenis
KRAJ ZA KRUNIĆ U BRIZBEJNU: Srpkinja bez finala
Slušaj vest
Srpska teniserka Aleksandra Krunić i Ana Danilina iz Kazahstana nisu uspele da se plasiraju u finale WTA turnira u Brizbejnu u dubl konkurenciji, pošto su u polufinalu poražene od Australijanke Elen Perez i Kristine Buče iz Španije 6:3, 4:6, 10:7.
Meč je trajao jedan sat i 25 minuta.
Perez i Buča će u finalu igrati protiv pobednica meča Ljudmila Kičenok/Nađa Kičenok - Su-Vei Hsi/Jelena Ostapenko.
WTA turnir u Brizbejnu se igra za nagradni fond od 1.691.602 dolara.
Reaguj
Komentariši