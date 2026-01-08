Slušaj vest

Srpska teniserka Aleksandra Krunić i Ana Danilina iz Kazahstana nisu uspele da se plasiraju u finale WTA turnira u Brizbejnu u dubl konkurenciji, pošto su u polufinalu poražene od Australijanke Elen Perez i Kristine Buče iz Španije 6:3, 4:6, 10:7.

Meč je trajao jedan sat i 25 minuta.

Perez i Buča će u finalu igrati protiv pobednica meča Ljudmila Kičenok/Nađa Kičenok - Su-Vei Hsi/Jelena Ostapenko.

WTA turnir u Brizbejnu se igra za nagradni fond od 1.691.602 dolara.

Ne propustiteTenisBRAVO! Krunić i Danilina izborile plasman u polufinale dubla u Brizbejnu
profimedia0707640216.jpg
TenisKRUNIĆ PROŠLA, KRAJ ZA KECMANOVIĆA: Polovičan uspeh za Srbe u Brizbejnu i Hongkongu
profimedia-1008566911.jpg
TenisTENISKI SAVEZ BEOGRADA NAGRADIO NAJBOLJE U 2025. GODINI: Aleksandra Krunić delila vredna priznanja
dodela godisnjih nagrada TSB2.jpg
TenisNIŠTA OD TITULE ZA ALEKSANDRU KRUNIĆ! Srpkinja u paru sa Kazahstankom poražena u finalu Tokija!
profimedia0707640216.jpg

Novak Đoković čestita Božić Izvor: Instagram/djokernole