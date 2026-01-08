Slušaj vest

Teniska reprezentacija Belgije plasirala se u polufinale Junajted kupa, pošto je u četvrtfinalu u Sidneju pobedila Češku rezultatom 2:1.

Prvu pobedu Belgiji doneo je Zizu Bergs, koji je savladao Čeha Jakuba Menšika 6:2, 7:6 (7:4), a potom je Eliz Mertens nadigrala Barboru Krejčikovu 5:7, 6:1, 7:5.

Jedini pobedu Češkoj doneo je dubl Linda Fruhvirtova/Dalibor Švrćina, koji je bio bolji od belgijskog para Gret Minen/Sander Žil 6:7 (13:15), 6:3, 10:3.

Belgija će u polufinalu Junajted kupa igrati protiv Švajcarske. U drugom polufinalu igraće Sjedinjene Američke Države protiv pobednika duela Australija - Poljska.

