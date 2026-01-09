Slušaj vest

Dileme više nema - naredni Australijan open biće poslednji u karijeri za legendarnog tenisera Stena Vavrinku.

Čelnici Australijan opena dali su mu vajld kartu i tim potezom omogućili su mu poslednji ples u Melburnu, a on je svojim rečima sve potvrdio.

Sten Vavrinka i Novak Đoković

- Osvajanje Australijan opena 2014, moje prve Grend slem titule, predstavlja apsolutni vrhunac moje karijere, pa sam izuzetno zahvalan što sam dobio ovu vajld kartu - rekao je Vavrinka, pa dodao:

- Neke od mojih najlepših teniskih uspomena vezane su za Melburn i zaista osećam snažnu povezanost sa gradom i navijačima. Imati priliku da igram AO na početku svoje poslednje godine na turu znači mi sve na svetu. Zahvaljujem Tenis Australiji na ovoj prilici i jedva čekam da se vratim na teren u Melburn Parku.

Pored Vavrinke, pozivnice za Australijan open dobili su i Džordan Tompson i Kris O’Konel.

Turnir u Melburnu kreće u nedelju 18. januara.

