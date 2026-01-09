Slušaj vest

Sabalenka je u četvrtfinalu pobedila sedmu igračicu sveta Amerikanku Medison Kiz posle dva seta, 6:3, 6:3.

Meč je trajao sat i 30 minuta.

Sabalenka je pet puta uzela servis američkoj teniserki, dok je Kiz osvojila dva brejka.

Sabalenka, koja brani titulu na turniru u Brizbejnu, će u polufinalu igrati protiv 20. teniserke sveta Čehinje Karoline Muhove, koja je u četvrtfinalu pobedila petu igračicu sveta Kazahstanku Elenu Ribakinu posle tri seta, 6:2, 2:6, 6:4.

Meč između Muhove i Ribakine trajao je dva sata i četiri minuta.

Muhova je tri puta uzela servis kazahstanskoj teniserki, dok je Ribakina osvojila dva brejka.

Šesta teniserka sveta Amerikanka Džesika Pegula plasirala se u polufinale, pošto je u četvrtfinalu pobedila 17. igračicu sveta Ruskinju Ljudmilu Samsonovu posle dva seta, 6:3, 7:6.

Meč je trajao sat i 51 minut.

Pegula je četiri puta uzela servis ruskoj teniserki, dok je Samsonova osvojila dva brejka.

Pegula će u polufinalu igrati protiv Marte Kosjuk, 26. teniserke na svetu koja je pobedila devetu sa liste Miru Andrejevu.

Ukrajinka je do pobede došla posle dva seta, 7:6, 6:3.

Meč je trajao sat i 47 minuta.