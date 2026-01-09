Slušaj vest

Nakašima je u četvrtfinalu pobedio 84. igrača sveta Belgijanca Rafaela Kolinjona posle dva seta, 6:3, 6:3.

Meč je trajao sat i 24 minuta.

Nakašima, 33. igrač sveta, uzeo je tri puta servis belgijskom teniseru, dok Kolinjon nije osvojio nijedan brejk.

Nakašima će u polufinalu igrati protiv Amerikanca srpskog porekla, 58. tenisera sveta Aleksandra Kovačevića, koji je u četvrtfinalu pobedio 67. igrača sveta Francuza Đovanija Mpetšija Perikara posle tri seta, 7:6, 4:6, 6:3.

Meč između Kovačevića i Mpetšija Perikara trajao je sat i 50 minuta.

Kovačević je jednom uzeo servis francuskom teniseru, dok je Mpetši Perikar takođe osvojio jedan brejk.

Američki teniser osvojio je 13 poena direktno iz servisa, dok je Mpetši Perikar zabeležio 24 asa.

Američki teniser Aleks Mikelsen plasirao se u polufinale, pošto je u četvrtfinalu pobedio svog sunarodnika, 46. igrača sveta Sebastijana Kordu posle dva seta, 6:3, 7:6.

Meč je trajao sat i 40 minuta.

Mikelsen, 37. igrač sveta, je jedini brejk na meču osvojio u četvrtom gemu prvog seta.

Mikelsen će u polufinalu igrati protiv pobednika duela između 13. tenisera sveta Rusa Danila Medvedeva i 59. igrača sveta Poljaka Kamila Majhšaka.

Bonus video: