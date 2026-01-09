Teniska reprezentacija Poljske plasirala se u polufinale Junajted kupa.
Sidnej
DOMAĆINI PALI U ODLUČUJUĆEM MEČU! Poljska iznenadila sve i stigla u polufinale!
Poljska je u četvrtfinalu u Sidneju pobedila selekciju Australije 2:1.
Prednost Australiji doneo je Aleks de Minor pobedom nad Hubertom Hurkačom posle tri seta, 6:4, 4:6, 6:4, a izjednačenje Poljskoj donela je Iga Švjontek trijumfom nad Majom Džoint posle dva seta 6:1, 6:1.
U odlučujućem dubl meču, poljski par Kataržina Kava i Jan Zjelinski pobedio je australijski dubl Storm Hanter i Džon Patrik Smit posle dva seta, 6:4, 6:0.
Reprezentacija Poljske će u polufinalu igrati protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država.
