Poljska je u četvrtfinalu u Sidneju pobedila selekciju Australije 2:1.

Prednost Australiji doneo je Aleks de Minor pobedom nad Hubertom Hurkačom posle tri seta, 6:4, 4:6, 6:4, a izjednačenje Poljskoj donela je Iga Švjontek trijumfom nad Majom Džoint posle dva seta 6:1, 6:1.

U odlučujućem dubl meču, poljski par Kataržina Kava i Jan Zjelinski pobedio je australijski dubl Storm Hanter i Džon Patrik Smit posle dva seta, 6:4, 6:0.

Reprezentacija Poljske će u polufinalu igrati protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država.

