Medvedev je posle tri seta pobedio Poljaka Kamila Majhšaka 6(4):7, 6:3, 6:2.

Medvedev, 13. teniser sveta, pobedio je 59. igrača na ATP listi posle dva sata i 15 minuta.

U polufinalu Medvedev će igrati protiv Amerikanca Aleksa Mikelsena.

Danil Medvedev Foto: Chu Chen / Xinhua News / Profimedia, JAMES GOURLEY / AFP /Profimedia, Screenshot

Bonus video:

Mats Vilander rekao Novaku Đokoviću da je najveći svih vremena Izvor: Eurosport