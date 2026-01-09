Ruski teniser Danil Medvedev plasirao se u polufinale turnira u Brizbejnu.
VELIKI PREOKRET MEDVEDEVA ZA POLUFINALE! Rus se ozbiljno namučio protiv Poljaka
Medvedev je posle tri seta pobedio Poljaka Kamila Majhšaka 6(4):7, 6:3, 6:2.
Medvedev, 13. teniser sveta, pobedio je 59. igrača na ATP listi posle dva sata i 15 minuta.
U polufinalu Medvedev će igrati protiv Amerikanca Aleksa Mikelsena.
