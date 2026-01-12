Slušaj vest

Australijan open, prvi turnir iz serije grend slemova u godini, samo što nije počeo, a igrači se, svako na svoj način, priprema za njega.

1/11 Vidi galeriju Detalji sa mečeva Aleksandra Zvereva Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Sports Press Photo / ddp USA / Profimedia, Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Turnir u Melburnu startuje 18. januara, a jedan od favorita je bez sumnje Aleksandar Zverev.

Nemac je trenutno treći na ATP listi, ispred Novaka Đokovića, a iza neprikosnovenih Karlosa Alkaraza i Janika Sinera.

Čini se da Zverev u susret Melburnu ima specijalnu pripremu. Tačnije, posebno društvo.

Svetski mediji su u Australiji snimili Zvereva u društvu poznate nemačke influenserke manekenke Karoline Dor. Sve to se dešava u Sidneju, gde se održava Junajted kup, kao predigra za Australijan open.

Ova vest dolazi svega nekoliko meseci od informacije da je Zverev posle pet godina prestao da se viđa sa Sofijom Tomalom, poznatom nemačkom voditeljkom i glumicom. Njih dvoje su, navodno, raskinuli sredinom prošle godine.

Život Aleksandera Zvereva su obeležile i optužbe njegovih bivših devojaka za nasilje u porodici. Brenda Patea ga je optužila za fizičko zlostavljanje i narušavanje zdravlja tokom jedne svađe 2020. godine. Godinu dana kasnije iste optužbe je iznela i Olga Šaripova.