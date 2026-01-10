Srpski as protiv Belučija za mesto u glavnom žrebu.
JOŠ SAMO KORAK: Hamad Međedović u finalu kvalifikacija u Ouklendu
Srpski teniser Hamad Međedović plasirao se u finale kvalifikacija za ATP turnir u Oklandu, pošto je u prvom kolu pobedio Čeha Dalibora Švrčinu rezultatom 6:1, 6:4.
Meč je trajao 71 minut. Međedović je 80. teniser sveta, dok je Švrčina 93. na ATP listi.
Srpski teniser je u oba seta napravio po dva brejka i tako došao do ubedljive pobede.
Međedović će u finalu kvalifikacija za turnir u Oklandu igrati protiv Italijana Matije Belučija.
Glavni žreb ATP turnira u Oklandu igraće se od 12. do 17. januara za nagradni fond od 700.045 dolara.
