Najbolja teniserka sveta Arina Sabalenka plasirala se u finale WTA turnira u Brizbejnu, pošto je u polufinalu pobedila Čehinju Karolinu Muhovu rezultatom 6:3, 6:4 za sat i 30 minuta igre.

Beloruska teniserka je u oba seta napravila po jednom oduzela servis protivnici i tako izborila plasman u finale turnira.

Plasman u finale izborila je i Ukrajinka Marta Kostjuk, koja je u polufinalu savladala Amerikanku Džesiku Pegulu sa 6:0, 6:3 za 56 minuta.

WTA turnir u Brizbejnu se igra za nagradni fond od 1.691.602 dolara.

