Srpska teniserka Aleksandra Krunić nije uspela da se plasira u finale kvalifikacija za turnir u Adelejdu.
PORAZ ALEKSANDRE KRUNIĆ! Srpkinja zaustavljena u polufinalu kvalifikacija
Aleksandra Krunić je u polufinalu kvalifikacija izgubila od 46. igračice sveta Čehinje Marije Bouzkove posle dva seta, 2:6, 2:6.
Meč je trajao 59 minuta.
Krunić, 467. igračica sveta, nije nijednom uzela servis češkoj teniserki, dok je Bouzkova osvojila četiri brejka.
Bouzkova će u finalu kvalifikacija igrati protiv 74. teniserke sveta Kazahstanke Julije Putinceve.
