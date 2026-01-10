Slušaj vest

Aleksandra Krunić je u polufinalu kvalifikacija izgubila od 46. igračice sveta Čehinje Marije Bouzkove posle dva seta, 2:6, 2:6.

Meč je trajao 59 minuta.

Krunić, 467. igračica sveta, nije nijednom uzela servis češkoj teniserki, dok je Bouzkova osvojila četiri brejka.

Bouzkova će u finalu kvalifikacija igrati protiv 74. teniserke sveta Kazahstanke Julije Putinceve.

