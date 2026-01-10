Slušaj vest

Prvi teniser sveta Španac Karlos Alkaraz pobedio je drugog igrača sveta Italijana Janika Sinera posle dva seta, 7:5, 7:6, u prijateljskom meču odigranom u južnokorejskom gradu Inčeon.

Alkaraz je jedini brejk na meču osvojio u 12. gemu prvog seta.

Prvi turnir na kom će Alkaraz i Siner igrati ove sezone biće Australijan open, koji je na programu od 18. januara do 1. februara.

(Beta)

