UKRAJINKA NIJE NI SPOMENULA SABALENKU, NAJBOLJA NA PLANETI JOJ ODRŽALA LEKCIJU! Htela je u zemlju da propadne posle govora sjajne Beloruskinje!
Najbolja teniserka sveta Arina Sabalenka odbranila je titulu na turniru u Brizbejnu, pošto je u finalu rutinski savladala Ukrajinku Martu Kostjuk rezultatom 6:4, 6:3.
Do svog 22. trofeja u karijeri Arina je stigla posle svega 79 minuta igre.
Poznato je da Marta Kostjuk, od početka rata u Ukrajini, odbija da se rukuje sa rivalkama iz Rusije i Belorusije, pa je tako i na ovom meču ignorisala najbolju teniserku sveta.
Nije joj pružila ruku na mreži nakon meča, a ignorisala je Sabalenku i tokom svečane ceremonije dodele pehara.
Nije spomenula protivnicu u svom govoru, pričala je samo o situaciji u Ukrajini.
"Svaki dan igram srcem za Ukrajinu. Tamo je minus 20 stepeni i izuzetno je teško živeti tu realnost iz dana u dan. Moja sestra spava pod tri jorgana koliko je hladno kod kuće", rekla je Kostjuk i dodala:
"Slava Ukrajini".
Nakon govora Ukrajinke, pred mikrofon je stala šampionka Sabalenka i odmah joj održala lekciju.
Iako joj rivalka nije čestitala na pobedi, Arina je svoj govor započela pohvalama na račun Ukrajinke.
Bilo je neprijatno Marti dok je slušala kako je Sabalenka hvali, pa je u jednom momentu tiho u bradu promrmljala "hvala".