Ukrajinska teniserka Marta Kostjuk nije uspela da se domogne titule u Brizbejnu, pošto je velikom finalu ubedljivo poražena od najbolje teniserke sveta Arine Sabalenke rezultatom 6:4, 6:3.

Marta od početka rata u Ukrajini odbija da se rukuje sa rivalkama iz Rusije i Belorusije, pa je u finalu ignorisala Beloruskinju Arinu Sabalenku.

Nije čestitala protivnici na pobedi i osvajanju titule, već je u svom govoru govorila trenutnoj situaciji u domovini.

"Svaki dan igram srcem za Ukrajinu. Tamo je minus 20 stepeni i izuzetno je teško živeti tu realnost iz dana u dan. Moja sestra spava pod tri jorgana koliko je hladno kod kuće", rekla je Kostjuk i dodala:

"Slava Ukrajini".

S druge strane, Arina je još jednom pokazala sportsku veličinu. Iako je protivnica nije ni pomenula, u svom pobedničkom govoru sipala je hvalospeve na njen račun.