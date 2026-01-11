Ruski teniser sjajno otvorio novu sezonu.
22 TITULE U 22 GRADA - NEVEROVATNO! Medvedev osvojio trofej u Brizbejnu!
Ruski teniser Danil Medvedev osvojio je ATP turnir u Brizbejnu iz serije 250 pošto je danas u finalu savldao Amerikanca Brendona Nakašimu rezultatom 2:0 (6:2, 7:6 (7:1)) za sat i 36 minuta.
Rus je prvi set dobio lako pošto je napravio dva brejka. U drugom setu je Medvedev prvi stigao do brejka, pa je servirao za pobedu kod vođstva 5:4, ali je Nakašima uzvratio brejkom i produžio meč. U taj-brejku je međutim Medvedev bio dominantan i tako stigao do 22. titule u karijeri.
Zanimljivo, ruski as je 22. titule osvojio u 22 različita grada.
Za trijumf u Brizbejnu Medvedev je pored trofeja dobio i novčanu nagradu u iznosu od 114.060 američkih dolara, dok je Nakašima zaradio 66.555 dolara.
