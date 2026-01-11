Slušaj vest

Zanimljiva scena viđena je tokom svečane dodele pehara na turniru u Brizbejnu.

Podsetimo, najbolja teniserka sveta Arina Sabalenka odbranila je titulu u Brizbejnu, pošto je u finalu ubedljivo savladala Ukrajinku Martu Kostjuk.

1/5 Vidi galeriju Sabalenka odbranila titulu u Brizbejnu Foto: William WEST / AFP / Profimedia

Ceremonija koja je usledila nakon meča privukla je daleko više pažnje od samog okršaja teniserki na terenu.

Ukrajinka Marta Kostjuk u svom emotivnom govoru nije pomenula rivalku. Govorila je o situaciji o Ukrajini, a Sabalenku je potpuno ignorisala.

Nakon njenog izlaganja pred mikrofon je stala šampionka i odmah joj održala lekciju iz sportskog ponašanja.

Iako joj rivalka nije ni čestitala na pobedi, svoj govor započela je brojnim pohvalama na račun Ukrajinke, koja je od blama htela u zemlju da propadne.

Na kraju svog izlaganja napravila je i mali šou harizmatična Beloruskinja, pošto je javno pred svima "pecnula" svog dečka, poznatog milionera Jorgosa Frangulisa.

Jasno mu je stavila do znanja više ne želi da mu bude samo devojka, već nešto više od toga.

- Hvala mom dečku... Nadam se da ću te uskoro zvati drugačije, je l' tako? - rekla je Sabalenka i prasnula u smeh.



Jorgos se u momentu zacrveneo, nije mu bilo svejedno.

- Upravo sam ga stavila na dodatni pritisak - dodala je Sabalenka.