Kazahstanac Aleksander Bublik trijumfalno je započeo 2026. godinu. Bublik je osvojio prvi trofej u novoj sezoni na ATP turniru u Hong Kongu.

Kazahstanac je u finalu savladao Italijana Lorenca Muzetija sa 2:0, po setovima 7:6(2), 6:3. Meč je trajao sat i 38 minuta igre.

U prvom setu brejka nije bilo, te je o pobedniku odlučio taj-brejk u kojem je Bublik sedmom na svetu Muzetiju dozvolio samo dva poena i poveo sa 1:0 u setovima.

Do prvog brejka na meču teniser iz Kazahstana stigao je u trećem gemu drugog seta i poveo sa 2:1, ali je već u narednom gemu uzvratio Muzeti i izjednačio.

Ipak, Bublik je odmah uzvratio i do kraja meča sačuvao stečenu prednost za deveti trofej u karijeri.

Na taj način je Aleksandar Bublik sjajnu formu iz 2025. godine preneo u 2026. Ušao je Kazahstanac među 10 najboljih na svetu, što mu je plasman karijere, a na Australijan openu biće jedan od favorita iz senke.

