Teniska reprezentacija Poljske osvojila je Junajted kup, pošto je u finalu u Sidneju pobedila Švajcarsku 2:1.
Tenis
POLJSKA ŠAMPION JUNAJTED KUPA: Švajcarska poklekla u meču za titulu
Odlučujući poen Poljska je osvojila u dublu, nakon što su Katažina Kava i Jan Zelinjski pobedili Belindu Benčić i Jakuba Paula posle dva seta, 6:4, 6:3.
Švajcarska je povela pobedom Belinde Benčić protiv Ige Švjontek 3:6, 6:0, 6:3.
Poljska je izjednačila tako što je Hubert Hurkač pobedio Stena Vavrinku 6:3, 3:6, 6:3.
Poljska je prvi put trijumfovala na Junajted kupu, a prethodne dve godine bila je finalista.
(Beta)
