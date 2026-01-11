Slušaj vest

Odlučujući poen Poljska je osvojila u dublu, nakon što su Katažina Kava i Jan Zelinjski pobedili Belindu Benčić i Jakuba Paula posle dva seta, 6:4, 6:3.

Švajcarska je povela pobedom Belinde Benčić protiv Ige Švjontek 3:6, 6:0, 6:3.

Poljska je izjednačila tako što je Hubert Hurkač pobedio Stena Vavrinku 6:3, 3:6, 6:3.

Poljska je prvi put trijumfovala na Junajted kupu, a prethodne dve godine bila je finalista.

(Beta)

