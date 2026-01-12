Slušaj vest

Teniser crnogorskog porekla se povukao nedugo nakon što je proslavio 35. rođendan.

Miloš Raonić je tokom karijere osvojio osam titula i preko 20 miliona dolara od turnira, a u novembru 2016. godine je stigao do trećeg mesta na ATP listi.

"Došlo je vreme, povlačim se iz tenisa. Ovo je trenutak za koji znate da će jednog dana doći, ali nekako se nikada ne osećate spremnim za njega. Ovo je najspremniji trenutak koji ću ikada biti. Tenis je bio moja ljubav i opsesija veći deo mog života.

Bio sam najsrećnija osoba koja je imala priliku da živi i ostvari svoje snove. Imao sam priliku da se pojavljujem svaki dan i fokusiram se na to da budem bolji, da vidim gde će me to odvesti i da igram igru koju sam upoznao sa 8 godina potpunom srećom. Nekako je ovo postala moja cela opsesija i detinjstvo, a zatim je postala moja profesija i život.

Zahvalan sam neverovatnim navijačima pred kojima sam se takmičio i trenirao pred svim svetom. Mogli su da me vide kako blistam u svom najjačem izdanju i kako se snalazim u najtežim trenucima na terenu. Mogli su da me vide kako rastem. Hvala svima koji su stali, čak i na trenutak, da me gledaju i podrže.

Hvala mojim trenerima i timu, koji su odvojili vreme od svojih porodica i domova da bi bili na putu sa mnom dok sledim svoj san i ciljeve. Zahvalan sam na vašem smernicama i učenjima.

Hvala ATP turu, ITF-u i svim grend slemovima. Sanjao sam da igram na vašim sjajnim turnirima i imao sam ta neverovatna iskustva okružen sjajnim ljudima, koji su davali sve od sebe za prelepu igru tenisa.

Hvala svim mojim kolegama i protivnicima. Divio sam vam se dok sam odrastao, divio sam vam se tokom cele karijere i nastaviću da vas divim kao navijač. Postao sam najbolji igrač koji sam mogao biti, bolja sam osoba i naučio sam mnogo najvažnijih životnih lekcija zahvaljujući izazovima takmičenja sa vama iz nedelje u nedelju više od dve decenije.

Hvala Kanadi. Moja porodica i ja smo došli pre više od 30 godina. Zahvaljujući vama, bavio sam se tenisom, zahvaljujući vama, on je promenio život moje porodice i uživao sam u svakom trenutku prilike da vas predstavljam širom sveta.

Mama, tata, Jelena i Momire, neverovatno sam zahvalan što ste svi u mnogim trenucima odvojili svoje živote da bih ja imao priliku da ostvarim svoj san. To je bilo moguće ostvariti samo zahvaljujući vama. Ništa od ovoga nije moguće bez stalnog truda i emocionalne podrške koju ste uložili u moje snove. Koliko god sreće imao što sam pronašao tenis, to je bledo u poređenju sa srećom koju imam što vas imam za roditelje, sestru i brata.

Nadam se da ću svaki dan činiti svoju ženu i sina ponosnim i nadam se da mogu biti porodica za njih kao što je moja bila za mene.

Veliki deo mog teniskog putovanja bili su neverovatni ljudi koje sam imao sreće da upoznam širom sveta. U mnogim prilikama, bili su divni mentori koji su mi dali vremena i smernice da shvatim ostatak svog života. Zahvalan sam im što su mi olakšali teret mnogih najvažnijih životnih pitanja. Njihova briga i vreme učinili su ovaj proces mnogo jasnijim i inspirativnim.

Šta je sledeće? Neću usporiti. Ima još toliko života za živeti, a motivisan sam i gladan kao što sam bio 2011. godine, kada sam se probio na turneji. Uložiću isti trud i intenzitet u sledeću stvar. Ako mogu da težim istoj izvrsnosti kao što sam to činio sa svojim tenisom, samo pokušavajući da budem bolji svakog dana, videćemo gde će me to odvesti", poručio je Miloš Raonić.

Bonus video: