TEODORA RAZBILA HRVATICU! Mlada Srpkinja silovito započela kvalfikacije za Australijan open!
Srpska teniserka Teodora Kostović pobedom je počela kvalifikacije za Otvoreno prvenstvo Australije u Melburnu, pošto je danas bila bolja od Hrvatice Tereze Mrdeže sa 6:0, 6:3.
Kostović, koja je trenutno 176. na WTA listi, slavila je posle 55 minuta igre.
Ona će u narednom kolu kvalifikacija za prvi grend slem turnir u sezoni igrati protiv pobednice duela u kojem se sastaju španska teniserka Nurija Parisas Dijas i Kanađanka Marina Stakušić.
Beta
