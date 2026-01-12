Slušaj vest

Srpska teniserka Teodora Kostović pobedom je počela kvalifikacije za Otvoreno prvenstvo Australije u Melburnu, pošto je danas bila bolja od Hrvatice Tereze Mrdeže sa 6:0, 6:3.

Kostović, koja je trenutno 176. na WTA listi, slavila je posle 55 minuta igre.

Ona će u narednom kolu kvalifikacija za prvi grend slem turnir u sezoni igrati protiv pobednice duela u kojem se sastaju španska teniserka Nurija Parisas Dijas i Kanađanka Marina Stakušić.

Beta

